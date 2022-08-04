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Общество

Наталья Ильина вошла в топ-20 рейтинга ректоров по медиаиндексу

Руководитель Псковского государственного университета Наталья Ильина вошла в топ-20 рейтинга ректоров по медиаиндексу, согласно аналитическим данным центра «Научно-образовательная политика». Информация об этом опубликована на интернет-ресурсах центра, который специализируется на аналитике и инсайдах в сфере науки и высшего образования. 

По версии экспертов, Наталья Ильина заняла 16-е место в рейтинге. Медийный статус ректора ПсковГУ напрямую связан с такими результатами работы вуза, как победа в программах «Приоритет–2030» и «Передовые инженерные школы», инициированных Министерством науки и высшего образования РФ. Второй год подряд университет является оператором крупного международного проекта «Летний университет».

Добавим, что в первую пятёрку вошли Николай Цискаридзе (Академия русского балета имени А. Я. Вагановой), Виктор Садовничий (МГУ имени Ломоносова), Максим Назаров (РАНХиГС), Григорий Заславский (ГИТИС) и Виктор Кокшаров (УрФУ).

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