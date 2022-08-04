Гранты до 1,5 млн рублей на реализацию своих проектов могут получить студенты ПсковГУ
В период с 5 по 22 августа 2022 года пройдет прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты 2 сезон» с размером грантовой поддержки до 1,5 млн рублей. К участию приглашаются студенты институтов и колледжа ПсковГУ в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Конкурс направлен на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны.
Подробную информацию об условиях, правилах, сроках проведения конкурсов молодежных проектов на соискание грантовой поддержки можно получить на официальном сайте Росмолодежи в разделе «Росмолодежь.Гранты».
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