«Каждый день был наполнен новыми эмоциями и впечатлениями»: вожатые о православной смене «Дорога добра»

14:36, 04 августа 2022, ПАИ

Невероятные, особенные, искренние, душевные – так отзываются вожатые о ребятах, с которыми они работали на профильной православной смене «Дорога добра», организованной в детском оздоровительном лагере «Стремительный».

В этом году лагерь открыл свои двери для 250 детей в возрасте от 7 до 16 лет из всех районов области. С ребятами работали студенты Псковского государственного университета и Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Псково-Печерской духовной семинарии, Сретенской и Санкт-Петербургской духовных академий. Вожатые поделились своими впечатлениями от смены и рассказали, что им запомнилось больше всего.

«Я ждала момента, когда сессия закончится и я наконец-то умчу в лагерь, впервые встречусь со своим отрядом и здорово проведу с ними время, - отметила студентка ПсковГУ Полина Почкина. - И я очень рада, что так оно и сложилось».

Девушка добавила, что в работе с детьми ей помог опыт вожатства. Она быстро нашла контакт с ребятами, которые активно помогали устраивать интересные мероприятия и веселые номера. По словам Полины, каждый день в лагере был ярким и богатым на события, эмоции и впечатления.

Руководитель студенческих педагогических отрядов Псковской области Екатерина Исакова поделилась, что она впервые работала на профильной православной смене и этот опыт стал для нее очень интересным.

«У меня с напарником были по-настоящему невероятные дети! – рассказала студентка. - Им по 13-17 лет, и каждый - совершенно особенный. Они невероятно отзывчивые и душевные, готовые прийти на выручку в любой момент. Я впервые работала с верующими детками и не ожидала, что это будет так просто».

Изучение православной культуры, беседы с семинаристами и священниками, уроки добра – все это разнообразило программу отдыха ребят. А еще Екатерине запомнятся Божественные литургии, которые проводились в лагере. Одну из них в день памяти Серафима Саровского возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. После праздничной службы владыка встретился с детьми и рассказал о Дивеевском монастыре, где хранятся мощи святого, благословил всех участников встречи на благие дела и подарил ребятам мороженое.

Но, конечно, были на лагерной смене и классические детские досуговые мероприятия, которые проводили наши вожатые. Например, лагерные «свечки», на которых ребята откровенно рассказывали о себе, делились переживаниями и радостями.

«В этом лагере я работала впервые. Впечатления остались положительные, коллектив хороший, условия тоже, - рассказала первокурсница ПсковГУ Олеся Андреева. - Детям очень нравились межотрядные игры и мероприятия, особенно различные догонялки. Смена была необычная и опыт, полученный там, тоже интересный. Уроки добра очень понравились детям и мне».

А студенту Псково-Печерской духовной семинарии Александру Зиновьеву запомнились «детская искренность, улыбки и обнимашки». Он подчеркнул, что опыт работы с ребятами будет полезен для него во всей церковно-приходской деятельности.

«Я работала с детьми 2009-2010 годов рождения, - поделилась студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Елизавета Кононова. - Дети восхитительные! Были сложности с некоторыми, но то, как они говорили на «свечках» и других душевных посиделках, завораживало и приводило в восторг».

По словам девушки, эта смена стала для нее незаменимым и важным опытом.

Добавим, помимо мероприятий, которые обычно проводятся в детских лагерях, на профильной православной смене «Дорога добра» дети добровольно, с согласия родителей, принимали участие в утренних и вечерних молитвах.

В разработке программы принимали участие священнослужители Псковской епархии, педагоги ПсковГУ и сотрудники ГППО «Центр детского отдыха и оздоровления».