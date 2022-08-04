Фонтан на площади Калинина в Великих Луках отключили до 6 августа
Фонтан на площади Калинина в Великих Луках 4 августа отключили, сообщает Telegram-канал «Великолукские новости».
В ближайшие дни рабочие почистят чашу, зальют новую воду в фонтан и запустят его.
Работу фонтана планируют возобновить 6 августа.
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