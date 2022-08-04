Число бюджетных мест в ПсковГУ по сравнению с прошлым годом увеличено на 40%
Число бюджетных мест в Псковском государственном университете увеличили на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщила ректор вуза Ильина.
Ректор подчеркнула, что приемная комиссия работает в новом формате.
«В части норматива ее ведет Миноборнауки, а в части технического сопровождения — Минцифры. В этом году и сама подача заявлений, и конкурсные списки, и зачисление идет через портал «Госуслуги», — приводит цитату ректора пресс-служба правительства региона.
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