Число бюджетных мест в ПсковГУ по сравнению с прошлым годом увеличено на 40%

14:58, 04 августа 2022, ПАИ

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Число бюджетных мест в Псковском государственном университете увеличили на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщила ректор вуза Ильина.

Ректор подчеркнула, что приемная комиссия работает в новом формате.

«В части норматива ее ведет Миноборнауки, а в части технического сопровождения — Минцифры. В этом году и сама подача заявлений, и конкурсные списки, и зачисление идет через портал «Госуслуги», — приводит цитату ректора пресс-служба правительства региона.