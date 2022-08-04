Специалист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 к концу августа
Пик заболеваемости коронавирусом в России прогнозируют на конец августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.
Прогноз сделали на основе информации о том, что в других странах пик роста заболеваемости достигался за месяц. В России подъём начался к концу июля.
Вирусолог также отметил, что при омикроне госпитализация требуется в редких случаях и перегруженности больниц быть не должно.
Стоит обращать внимание на интенсивный сухой кашель, чувство нехватки воздуха и температуру выше 38,5 градуса.
За последние сутки в России выявлено более 17 тысяч заболевших. Минздрав РФ рекомендовал россиянам уже сейчас пройти ревакцинацию от COVID-19.
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