Специалист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 к концу августа

15:51, 04 августа 2022, ПАИ

Пик заболеваемости коронавирусом в России прогнозируют на конец августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Прогноз сделали на основе информации о том, что в других странах пик роста заболеваемости достигался за месяц. В России подъём начался к концу июля.

Вирусолог также отметил, что при омикроне госпитализация требуется в редких случаях и перегруженности больниц быть не должно.

Стоит обращать внимание на интенсивный сухой кашель, чувство нехватки воздуха и температуру выше 38,5 градуса.

За последние сутки в России выявлено более 17 тысяч заболевших. Минздрав РФ рекомендовал россиянам уже сейчас пройти ревакцинацию от COVID-19.