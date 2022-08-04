128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

17:34, 04 августа 2022, ПАИ

128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с 28 июля по 3 августа, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Общее количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 165 чел.) остается на уровне среднемноголетних показателей, причем количество пострадавших детей (567 чел.) снизилось на 23,3 %. На минувшей неделе с жалобами на укусы клещей обратились 26 несовершеннолетних.

За шесть месяцев (я января по июнь) вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2 649 человек. С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» всего исследовано 1 054 клеща.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: