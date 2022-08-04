Псковичи у реки Великой воздвигают мини-сейды
У Плоской башни на берегу реки Великой псковичи воздвигают мини-сейды, заметила корреспондент ПАИ. В Карелии подобные мини-сейды люди делают на счастье.
Есть место в Пскове, где счастья много.
Каменные сооружения, называемые сейдами, встречаются на территории России в Карелии и на Кольском полуострове, а также в Скандинавии. Наиболее распространённым типом каменного сейда являются каменные пирамидки (гурии).
Древнее значение сейдов неоднозначное. По одной из саамских легенд, рыбаки, уходя в море, оставляли часть своей души на берегу в каменном сейде, чтобы в случае их гибели её не сожрало некое чудовище. Некоторые сейды использовались эпизодически, в связи с календарными или иными событиями. Другие сейды были персонифицированы и имели отношение к конкретному человеку (который мог иметь несколько своих священных мест или камней). Зафиксированы легенды, согласно которым в каменный сейд обращались люди.
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