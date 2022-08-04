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Общество

В Пскове на улице Пушкинской планируют сделать зарядную станцию для электромобилей

Первый замглавы администрации Пскова Ирина Иванова. Фото: скрин видео

Смотровая площадка, стационарные бинокли и арт-объекты появятся в Пскове благодаря победе заявки Псковской области в первом конкурсном отборе субъектов РФ на осуществление государственной поддержки региональных программ проектирования туристского кода центра города.

Вместе с установкой архитектурных форм на данной территории по улице Пушкинской планируется установка зарядной станции для электромобилей.

«Хотим помочь жителям Пскова пересесть на электромобили. По факту, сейчас станций в городе пока нет», – сказала первый замглавы администрации Пскова Ирина Иванова корреспонденту телеканала «Первый Псковский».

Здесь будет современное ярмарочное пространство, которое градоначальники планируют организовать с местными дизайнерами.

«Учтём все мнения псковичей, которые поступают к главе администрации Пскова Борису Елкину. У нас есть проблема: нет достаточной мощности электричества. И мы комплексно подошли к обустройству этой территории, заложив в проект увеличение мощности, чтобы подключить современную  иллюминацию. Будет красиво. Получили грант на замену вывесок, с этим поможем предпринимателям», – заверила  Ирина Иванова.

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