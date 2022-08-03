Новая смотровая площадка, стационарные бинокли и арт-объекты появятся в Пскове

18:03, 03 августа 2022, ПАИ

Новая смотровая площадка, стационарные бинокли и арт-объекты появятся в Пскове благодаря победе заявки Псковской области в первом конкурсном отборе субъектов РФ на осуществление государственной поддержки региональных программ проектирования туристского кода центра города.

Благодаря победе проекта «Сердце Пскова» в конкурсе уже в 2023 году 130 млн рублей из федерального бюджета направят в регион на проведение комплекса мероприятий по обустройству центра Пскова, сообщила Псковскому агентству информации председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

«Конкурс выиграло правительство Псковской области. Деньги поступят в бюджет Псковской области, после чего они будут перераспределены муниципальному образованию «Город Псков» –отметила Марина Егорова. – Контракт, строительство объектов – будет выполнять администрация Пскова».

Она также подчеркнула, что победа проекта «Сердце Пскова» на первом всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города позволит преобразить центр Пскова и сделать его ещё более комфортным местом как для местных жителей, так и для туристов.

Отметим, что на выделенные средства в Пскове планируется организовать современное ярмарочное пространство с иллюминацией, смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского с видом на Мирожский монастырь, установить стационарные бинокли в живописных местах, а по пешеходным маршрутам города разместить арт-объекты и фотозоны.