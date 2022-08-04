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Страна и мир

Минобороны РФ: Саперы ВС РФ проверили в Донбассе более тысячи зданий

В Москве вновь прошёл вечерний брифинг Министерства обороны РФ. Со слов официального представителя ведомства Telegram-канал «360», выделил главные тезисы:

  • Украинские националисты обстреливают ВС РФ из частных домовладений в подконтрольных им районах ДНР, где оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня;
  • ВСУ оборудовали опорный пункт в Новой Водолаге, а украинские вооруженные формирования – в Славянске;
  • Саперы ВС РФ проверили в Донбассе более тысячи зданий.
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