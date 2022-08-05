Иммунолог предупредил об опасности повторного заражения коронавирусом
Негативные последствия заражения коронавирусом с каждым новым заболеваниям будут выражены все ярче, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Опасность в том, что каждый последующий эпизод заболевания приводит к все более серьезным последствиям для здоровья — даже у относительно здоровых людей среднего возраста», — подчеркнул он.
Со стороны нервной системы у пациента может появиться «туман в голове», головные боли, тревожность, нарушенная концентрация внимания, иногда даже клиническая депрессия, пояснил иммунолог. «Кроме того, это потливость, учащенное сердцебиение. У некоторых людей выпадают волосы и пропадает обоняние, хотя с появлением омикрона такие побочные явления стали появляться реже», — рассказал Николай Крючков «Известиям».
При этом специалисты отмечают, что случаи повторного заражения коронавирусом после недавно перенесенной болезни встречаются все чаще. Это связано с тем, что штамм коронавируса омикрон формирует гораздо более слабый иммунитет, чем другие варианты, и его хватает совсем ненадолго.
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