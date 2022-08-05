Более 586 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:43, 05 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 5 августа в мире зарегистрировано 586 984 280 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 431 115 человек. Количество выздоровевших – 557 060 204.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 93 739 666. В этой стране от коронавируса умерло 1 057 811 человек, выздоровело – 88 700 969.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 653 867 человек, 18 010 066 пациентов выздоровело, 382 604 – умерло.