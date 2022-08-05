Галина Неваленная призвала псковичей ревакцинироваться

11:29, 05 августа 2022, ПАИ

Сейчас в медучреждения стали поступать пациенты с пневмонией и тяжелыми случаями коронавирусной инфекции. Как рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, необходимо прививаться.

Она отметила, что пройти ревакционацию необходимо раз в полгода или раз в год. Она напомнила, что на данный момент в Псковской области уже анонсирована назальная вакцина. Ее будут применять, как только в область поступят специальные насадки. Галина Неваленная добавила, что самая эффективная вакцина Спутник V - это та вакцина, которая дает стойкий иммунитет на все штаммы и является той вакциной, которая доказала свою эффективность в прошлую кампанию по вакцинации.