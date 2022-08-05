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Общество

В микрорайоне Родина будут активно внедрять «умное ЖКХ» с помощью мобильного приложения

Онлайн-платформа DOMA для своевременного решения проблем жильцов и оплаты квитанций стала доступна в микрорайоне Родина. Об этом сообщил руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Приложение разработали для автоматизации процесса рассмотрения заявок с вопросами и жалобами жильцов. Преимущество заключается в том, что диспетчер программы может ставить статус выполнения заявки: в работе, получено, исполнено или отложено.

Также есть возможность обратной связи – как по телефону, так и в мессенджере DOMA.

По приложению диспетчеры могут отследить местоположение квартиры и вовремя передать специалистам информацию о возникшей проблеме.

«Это очень удобно в плане ускорения всех процессов, особенно при ликвидации аварийных заявок», – отметил Андрей Тарасов.

За две недели в приложении DOMA зарегистрировалось около 120 пользователей.

Через месяц в приложение добавят новую функцию – push-уведомления с сообщениями о плановых отключениях воды и другой актуальной информацией, добавил Андрей Тарасов.

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