Почти две тысячи человек госпитализировали с COVID-19 в России за сутки

12:51, 05 августа 2022, ПАИ

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 906 человек. Это на 0,5 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

4 августа в стране выявлено 18 555 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечилось 9 817 человек, умерло 47 пациентов.

Всего по состоянию на 5 августа в России выявлено 18 672 422 случая заболевания коронавирусом, 18 019 883 человека выздоровели, 382 651 – умер.