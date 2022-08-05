Одностороннее движение ввели на участке улицы Малясова в Пскове
В Пскове на участке улицы Малясова от улицы Максима Горького до улицы Красноармейской набережной с 5 августа ввели одностороннее движение. Данное решение было принято на городской комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.
Так, движение будет осуществляться от улицы Максима Горького в направлении улицы Красноармейская набережная.
Псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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