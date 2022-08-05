Одностороннее движение ввели на участке улицы Малясова в Пскове

16:50, 05 августа 2022, ПАИ

В Пскове на участке улицы Малясова от улицы Максима Горького до улицы Красноармейской набережной с 5 августа ввели одностороннее движение. Данное решение было принято на городской комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Так, движение будет осуществляться от улицы Максима Горького в направлении улицы Красноармейская набережная.

Псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.