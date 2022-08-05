Волонтёры помогли на Запсковье собаке с рваной раной на шее

16:57, 05 августа 2022, ПАИ

Неравнодушные жители города 3 августа сообщили волонтёрам приюта о собаке, которая бегала в районе Запсковья с открытой раной на шее. 5 августа волонтёры приюта для бездомных животных «Шанс» ей помогли. Об этом зоозащитники рассказали в своей группе.

«Вчера собаку нашли и определили её место жительства. Сегодня Ира, Диана и Елена подготовились, взяли все необходимые инструменты и препараты и поехали.

Пса зовут Тиша, и живёт он на улице Застенной. Хозяева есть, были на месте. Обрабатывали под наркозом. Тише выбрили место поражения, которое оказалось значительно обширнее. Обработали хлоргексидином, вытащили опарышей», – рассказали волонтёры. Они также оставили все необходимые препараты хозяйке собаки, которая пообещала обрабатывать раны псу.