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Общество

Волонтёры помогли на Запсковье собаке с рваной раной на шее

Фото: «Шанс»

Неравнодушные жители города 3 августа сообщили волонтёрам приюта о собаке, которая бегала в районе Запсковья с открытой раной на шее. 5 августа волонтёры приюта для бездомных животных «Шанс» ей помогли. Об этом зоозащитники рассказали в своей группе.

«Вчера собаку нашли и определили её место жительства. Сегодня Ира, Диана и Елена подготовились, взяли все необходимые инструменты и препараты и поехали.

Пса зовут Тиша, и живёт он на улице Застенной. Хозяева есть, были на месте. Обрабатывали под наркозом. Тише выбрили место поражения, которое оказалось значительно обширнее. Обработали хлоргексидином, вытащили опарышей», – рассказали волонтёры. Они также оставили все необходимые препараты хозяйке собаки, которая пообещала обрабатывать раны псу.

 

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