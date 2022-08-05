ФОТОФАКТ: В библиотеке Новосокольнического района проходит выставка цветов
В фойе районной библиотеки благоухает ароматами, ведь по традиции ко Дню города члены клуба цветоводов «Источник радости» подготавливают выставку цветов. Об этом нам сообщает газета «Новосокольнический край».
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