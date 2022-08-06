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Общество

Новые экспонаты появились в Дновском музейно-выставочном центре

Новые экспонаты можно будет посмотреть на Дне города. Фото редакции газеты «Дновец».

Фонды дновского музейно-выставочного центра накануне Дня города пополнились интересными экспонатами, сообщает Псковскому агентству информации газета «Дновец».

Их передали в дар работники одного из железнодорожных предприятий – Дновской дистанции сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-15).

Во-первых, это почётные грамоты, вручённые коллективу ШЧ-15 в разные годы. Среди них грамоты самые разнообразные, говорящие о заслугах предприятия. Во-вторых, железнодорожники подарили музею Книгу почёта предприятия, в которую занесены имена самых лучших сотрудников ШЧ-15.

Также переданы в дар музею два телефона-коммуникатора, по которому в годы СССР общались сотрудники ШЧ-15. Все экспонаты можно посмотреть в музейно-выставочном центре. Они будут интересны для каждого, кто увлекается историей нашего города.

А мы напоминаем, что 7 августа, в День города, можно посетить музейно-выставочный центр, где будет открыта выставка, рассказывающая об истории празднования Дня железнодорожника в Дно, и выставка «Город Дно в старых фотографиях». Время работы музея 7 августа – с 09:00 до 17:00, без обеда.

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