Себежский фотограф представил серию снимков «Чуть ниже ветра»

23:50, 06 августа 2022, ПАИ

Газета «Призыв» «Таланты земли Себежской» опубликовала серию фотографий «Чуть ниже ветра» Владимира Бумакова в рубрике «Таланты земли Себежской».

Сам автор снимков дал описание к каждой фотографии.



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков











«Первое фото – озеро Белое и деревня Забелье. Второе – озеро Белое. Третье – так выглядит сверху дремучий лес. Четвёртое – озеро Озерявки и озеро Нечерица, на дальнем берегу которого давным-давно жили мои предки. А совсем дальнее – озеро Освея, это уже Беларусь. Пятое – озеро Островно. Оно совсем мелкое, поэтому и цвет воды зеленоватый. Шестое – озера Ороно и Себежское. Ну и сам древний Себеж раскинулся на берегах», – комментирует свои фотографии Владимир Бумаков.

