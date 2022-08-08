Почти 590 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:54, 08 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 8 августа в мире зарегистрировано 589 610 596 случаев заражения коронавирусом COVID-19 — такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 436 778 человек. Количество выздоровевших — 561 096 694.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США — 93 910 150. В этой стране от коронавируса умерло 1 058 738 человек, выздоровело — 89 039 885.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 712 699 человек, 18 039 355 пациентов выздоровело, 382 741 — умер.