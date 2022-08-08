Денис Василенко: Церковь Михаила Архангела нуждается в полной реставрации

12:19, 08 августа 2022, ПАИ

Церковь Михаила Архангела на улице Советской нуждается в полной реставрации, считает руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

Он напомнил, что реставрационные работы начали в мае, когда в этом возникла острая необходимость. На данный момент они выполнены. «На них мы ставим точку, работа сделана качественно, под надзором руководителей ЮНЕСКО в Псковской области и археологов. Но эта работа нам показала, что необходимо включить этот храм в список наших объектов «Возрождения» и провести полную реставрацию храма, стен и колокольни. Можем начать проектирование в следующем году, возможно, даже в этом», — рассказал Денис Василенко.

В ходе работ специалисты укрепили фундамент, пригласили археологов, чтобы отреставрировать и укрепить стену. «Аварийную ситуацию мы исключили, воссоздали окно, дверь, оштукатурили стену специальным раствором, который пропускает воздух и даёт камню дышать. Тем самым он не будет разрушаться, как происходило до этого», — пояснил спикер.

По его мнению, храм нужно реставрировать, чтобы сохранить его уникальность. «Он обособленный, но находится в гуще событий. Его уникальность в том, что он как городок в городе. Попадаешь на его территорию, ограждённую от города, и ощущаешь эту уникальность. Таким образом у современного человека есть возможность переместиться в ту эпоху», — считает реставратор.

Ранее сообщалось, что из-за увеличения трещины в одной из стен церкви Архангела Михаила специалистам и реставраторам пришлось сделать направленный завал стены.