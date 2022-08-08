Догазификацию в Великих Луках обсудили в прямом эфире на радио «Луки FM»
Сегодня в прямом эфире программы «Городской патруль» радиостанции «Луки FM» генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников рассказал о ходе догазификации в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».
Олег Басников рассказал о стоимости работ в границах земельного участка, ценах на газоиспользующее оборудование, ответил на вопросы о сроках подключения. В частности, дома на улицах Победы, Пограничной, Баррикадной, Партизанской, Пяти Танкистов, Пролетарской, Тимирязева, в проездах Баррикадном, Гранатном, в переулках Пролетарском, ЗенитноМ, Ботаническом будут газифицированы в сентябре 2022 года.
В план-график догазификации в Великих Луках включено 1 755 домовладений. В общей сложности от жителей города принято 1 690 заявок, более 95 % переведены в договоры.
«При проектировании и строительстве газораспределительных сетей мы всегда предусматриваем максимальную техническую возможность подключения. Все желающие смогут получить газ в рамках догазификации», – заверил Олег Басников.
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