Россиянам рассказали, какие регионы ждёт аномальная жара до 40 градусов

14:05, 08 августа 2022, ПАИ

В ближайшие дни в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и степных районах Крыма прогнозируется от +36 до +40 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

«Наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал. Тут температура прогнозируется на 4–6 градусов выше нормы. Она будет далеко зашкаливать за +30 градусов», – отметил он.

Также, по его словам, жару стоит ждать в Самарской, Ульяновской, Челябинской, Свердловской областях и ряде других регионов Поволжья и Урала.

Отметим, что в августе в Псковской области ожидается солнечная и сухая погода с температурой до 25 градусов.