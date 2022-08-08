В августе ожидается сухая погода с температурой до 25 градусов

09:22, 08 августа 2022, ПАИ

В августе ожидается солнечная и сухая погода с температурой до 25 градусов. Об этом рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире «Псковского телеграм Online».

«Это очень хорошо для августа. В этом месяце редко бывает +30, хотя нас порадовал рекорд, который был в первые дни августа: зафиксирована температура почти 31 градус», — рассказала Тала Нещадимова.