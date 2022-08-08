Ректор ПсковГУ и председатель правления РИО обсудили перспективы взаимодействия

16:52, 08 августа 2022, ПАИ

Встреча ректора ПсковГУ Натальи Ильиной и председателя правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда «История Отечества» Константина Могилевского состоялась сегодня в преддверии старта работы международной летней исторической школы для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России», организованной вузом в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки». В ходе диалога участники обсудили перспективы взаимодействия вуза и российской научной общественной организации по различным направлениям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Одной из тем встречи стало обсуждение приоритетов проекта «Без срока давности». Наталья Ильина рассказала гостю о содержании образовательных программ и научных исследований по историческому направлению, которые реализуются сегодня в ПсковГУ. Особенное внимание в вузе уделяется проблематике Великой Отечественной войны, которая нашла яркое воплощение и развитие в масштабном проекте «Без срока давности». Преподаватели ПсковГУ разработали одноименный тематический образовательный модуль по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи: ректор напомнила, что с 1 сентября он будет внедрён во всех вузах России.

«Проект «Без срока давности» продолжает развиваться, – подчеркнула Наталья Ильина. – Он показал свою актуальность в молодёжной повестке. Сегодня в Печорах стартует Летняя историческая школа, которую организует ПсковГУ. Проект вызвал большой интерес у педагогов, молодых исследователей и общественников. В будущем году мы планируем, что отдельная смена в рамках форума «Истоки» будет посвящена модулю «Без срока давности».

Востребован проект и на международном уровне: так, в рамках реализации программы Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет–2030» в ПсковГУ создан и функционирует «Российско-белорусский центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» совместно с Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова, Институтом США и Канады РАН. Кроме того, переформатирован университетский научный журнал «Метаморфозы истории»: благодаря перезапуску он представляет собой международное российско-белорусское научное сетевое издание, служащее площадкой для открытой научной коммуникации в области исторического знания для академической среды российско-белорусского пограничья. Подана заявка на включение журнала в перечень рецензируемых научных изданий ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

«Сегодня в ПсковГУ историческое направление развивается не только в рамках повестки обязательной образовательной дисциплины, но также в контексте государственных проектов и приоритетов, – сообщила Наталья Ильина и добавила, что вуз заключил соглашение с диссертационным советом Южного федерального университета о том, что основное экспертное сообщество по тематике «Без срока давности» будет представлено профессорско-преподавательским составом Псковского университета.

«Проект «Без срока давности» постоянно на слуху, – отметил Константин Могилевский. – В настоящее время эта тема переросла этап обсуждений и воплотилась сначала в документальные и архивные публикации, а затем в модуль, профессионально и качественно подготовленный. Здорово, что в ПсковГУ не просто сохранили исторический факультет, но и развивают его. Там работают профессиональные специалисты, известные всему научному сообществу».

Наталья Ильина поблагодарила гостя за высокую оценку работы вуза и подчеркнула, что университет сейчас позиционирует себя не как региональный вуз, а как площадка реализации национальной приграничной повестки, в том числе в её молодёжном аспекте.

Участники встречи также обсудили вызовы, с которыми в современных условиях столкнулась сложившаяся модель подготовки учителей истории. По мнению Константина Могилевского, сейчас важно понять, как подготовить историков, которые останутся работать в сфере образования, будучи при этом аналитиками, умеющими работать с текстами и документами. Он рассказал, что в связи с этим на базе ВШЭ планируется провести соответствующее исследование, которое позволит скоординировать усилия по подготовке учителей-предметников как для школ, так и для вузов. При этом он отметил, что ПсковГУ мог бы стать пилотной площадкой для организации этих изысканий.

Напомним, что летняя историческая школа объединит ведущих российских учёных, известных общественных и государственных деятелей. На её площадке пройдут обучение более 100 студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей вузов России и Белоруссии. Школу организует и проводит Псковский государственный университет в рамках реализации госзадания Министерства науки и высшего образования РФ на тему «Проведение комплекса мероприятий по организации федерального молодежного лагеря в Псковской области и обеспечения реализации проекта «Без срока давности».

Интеллектуальные партнеры проекта: Российское историческое общество, Институт Европы РАН, Институт США и Канады РАН, Государственный архив Псковской области.

Участниками молодёжного историко-культурного форума «Истоки» станут более 1000 человек в возрасте от 14 до 35 лет – представители волонтёрских и патриотических организаций, активисты общественных организаций, молодые педагоги, архитекторы, экскурсоводы, историки и молодые семьи. В рамках мероприятия пройдут десять смен на существующей инфраструктуре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Организаторами форума выступают правительство Псковской области, Псковская епархия Русской православной церкви, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», Псковский государственный университет.