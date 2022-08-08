На Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ» подписались более 5 000 человек

19:10, 08 августа 2022, ПАИ

Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ» сегодня достиг рубежа в 5 000 подписчиков.

Знаковое число. И честно заслуженная аудитория. Не просто в условиях высокой конкуренции в нише ЧП-каналов сохранять, во-первых, лидерство, а во-вторых, оставаться при этом человечными.

Оперативность и полнота информации «Псковской сводки. ПАИ» прекрасно заменяют хайпожорство, в угоду которому работают многие их тех, кто занимается освещением ЧП.

Знаем, с каким уважением и тактичностью коллеги относятся ко всем сотрудникам правоохранительных органов, МЧС, спасателям, пожарным, медикам.

Поздравляем коллег. Уверены, что вы останетесь первым ЧП-каналом Псковской области.