На Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ» подписались более 5 000 человек
Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ» сегодня достиг рубежа в 5 000 подписчиков.
Знаковое число. И честно заслуженная аудитория. Не просто в условиях высокой конкуренции в нише ЧП-каналов сохранять, во-первых, лидерство, а во-вторых, оставаться при этом человечными.
Оперативность и полнота информации «Псковской сводки. ПАИ» прекрасно заменяют хайпожорство, в угоду которому работают многие их тех, кто занимается освещением ЧП.
Знаем, с каким уважением и тактичностью коллеги относятся ко всем сотрудникам правоохранительных органов, МЧС, спасателям, пожарным, медикам.
Поздравляем коллег. Уверены, что вы останетесь первым ЧП-каналом Псковской области.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
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