В Великих Луках будут производить ремонт водовода, поэтому закроют участок автомобильного движения
МП «Водоканал» Великих Лук информирует:
В период с 11.08.2022г. до 01.10.2022г. будут производиться ремонтные работы по перекладке аварийного участка кольцевого водовода диаметром 500мм по ул. Южной (от ул. Щорса до дома № 13а по ул. Южной).
В этой связи данный участок автомобильной дороги будет закрыт для движения транспорта, объезд будет осуществляться через автомобильные дороги по проезду Манежному, улице Манежной, сообщил Telegram-канал Luki-News/
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