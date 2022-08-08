В Великих Луках будут производить ремонт водовода, поэтому закроют участок автомобильного движения

20:44, 08 августа 2022, ПАИ

МП «Водоканал» Великих Лук информирует:

В период с 11.08.2022г. до 01.10.2022г. будут производиться ремонтные работы по перекладке аварийного участка кольцевого водовода диаметром 500мм по ул. Южной (от ул. Щорса до дома № 13а по ул. Южной).

В этой связи данный участок автомобильной дороги будет закрыт для движения транспорта, объезд будет осуществляться через автомобильные дороги по проезду Манежному, улице Манежной, сообщил Telegram-канал Luki-News/