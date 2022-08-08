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Общество

В Псковской научной библиотеке состоится показ фильмов фестиваля «Arctic Open»

Показ, приуроченный к Всемирному дню географа, состоится 18 августа в 15.00 в Голубом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова.  Об этом ПАИ сообщили методисты библиотеки.

Будут представлены фильмы участников Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic Open» Он ежегодно проводится в Архангельске при поддержке фонда «Берегиня», после чего по всей стране организуются кинопоказы конкурсных фильмов.

Зрители познакомятся с тремя кинолентами, объединенными темой дома – родного места от начала жизни или обретенного со временем. Все герои живут вдали от мирской суеты:  в архангельской деревне, якутской арктической тайге, на Чукотке. У каждого своя судьба: большая и крепкая семья или осознанное одиночество. Но к каждому из них в равной степени относятся слова писателя Федора Абрамова: «Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет».

Выбирайте интересующий вас фильм и приходите на просмотр:


15.00 «Русский Север. Дом» (реж. Александр Болотников, 2021 г.)
6+
Продолжительность – 16 мин.

15.30 «Земля кереков» (реж. Иван Головнев, 2020 г.)
6+
Продолжительность – 27 мин.
Награды: Победитель «ARCTIC OPEN» (2021) в номинации «Лучший сценарий документального фильма»; Гран-при Фестиваль этнографических фильмов «Крымский кадр» (2021).

16.10 «Северный ветер бывает теплым» (реж. Алексей Головков, 2019 г.)
12+
Продолжительность – 60 мин.
Награды: Специальный диплом IV Фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC»; лучший публицистический проект XXIV Международного телевизионного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить»; финалист премии «На благо мира» 2020; лучшая операторская работа, XVIII The Matsalu Nature Film Festival (MAFF) в Эстонии; премия Русского географического общества «Лучший медиа-проект» 2020.

Вход по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

Показ будет сопровождаться выставкой литературы о документальном кино, архитектуре Севера, исчезающих народах России.

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