Более 590 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:06, 09 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 9 августа в мире зарегистрировано 590 377 658 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 438 884 человека. Количество выздоровевших – 562 156 324.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 94 024 925. В этой стране от коронавируса умерло 1 059 210 человек, выздоровел – 89 169 401.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболел 18 730 561 человек, 18 048 076 пациентов выздоровело, 382 786 – умерло.