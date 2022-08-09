Псковская таможня возбудила уголовное дело за невывоз тягачей

09:26, 09 августа 2022, ПАИ

Псковская таможня возбудила уголовное дело за невывоз тягачей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Гражданин Молдовы временно ввёз в Россию три седельных тягача через таможенные посты МАПП «Бурачки» и МАПП «Убылинка» Псковской области для обратного вывоза полуприцепов. Проверка показала, что эти автомобили не были помещены под процедуру «выпуск для внутреннего потребления» и не были вывезены за таможенную территорию ЕАЭС.

Сумма неуплаченных таможенных платежей за временно ввезенный транспорт международной перевозки превысила 5 млн 250 тысяч рублей.

Псковская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет. Проводится расследование.