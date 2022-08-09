Российскую систему бронирования авиабилетов защитят отечественным ПО

10:14, 09 августа 2022, ПАИ

Российская система бронирования авиабилетов будет защищена отечественным программным обеспечением. Новые требования к Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) позволят избежать сбоев в воздушных перевозках.

Как сообщили в Telegram-канале правительства России, согласно новым требованиям исключительные права на АИС ОВП должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством. Кроме того, автоматизированная система и все ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа и обслуживание АИС ОВП будут вести только российские организации, а ее базы данных, серверы и другая технологическая инфраструктура будет размещаться исключительно в России.

Как уточнили в правительстве страны, новые требования начнут действовать с 30 октября 2022 года, работа ведется по поручению президента РФ.