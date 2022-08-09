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Общество

Капремонт моста по нацпроекту продолжается в Дновском районе

Капитальный ремонт моста через реку Шелонь продолжается на 67-м километре региональной дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы в Дновском районе. Работы проводит подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Длина участка ремонта составляет более 300 метров, из них длина искусственного сооружения — более 121 метра. Мост четырехпролетный, имеет две полосы движения с тротуарами по обеим сторонам.

Рабочие уже отремонтировали пять опор моста — две береговые и три промежуточные. Выполнен ремонт бетонных поверхностей и уширение ростверков крайних опор, возведены новые шкафные стенки, отремонтированы ростверки и тела промежуточных опор. Завершаются работы по установке локальных очистных сооружений для охраны водного объекта от стоков с проезжей части. Для обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта работы производятся по половине проезжей части.

На одной стороне моста уже установлено перильное и барьерное ограждение, забетонированы новые межбалочные швы, консольный участок, плита объединения пролетного строения, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, смонтированы деформационные швы на ½ ширины моста.

Сейчас подрядчик производит работы на второй стороне моста. Выполняются работы по устройству опалубки, армированию межбалочных швов и консольных участков пролетного строения. Также ведутся работы по отсыпке песчано-подстилающего слоя дорожной одежды.

Отмечается, что мост будет отвечать современным требованиям по безопасности и грузоподъемности. Срок окончания работ по контракту — 30 ноября 2023 года, но подрядная организация планирует сдать объект досрочно.

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