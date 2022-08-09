Более чем вдвое выросло число госпитализаций с COVID-19 в России за день
2 574 человека с коронавирусом госпитализированы в России за день. Это на 105,6% больше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
8 августа в стране выявлено 16 325 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечилось 13 092 человека, умерли 60 пациентов.
Всего по состоянию на 9 августа в России зафиксировано 18 746 886 случаев заболевания коронавирусом, 18 061 168 человек выздоровело, 382 846 – умерло.
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