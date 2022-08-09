Цены на однокомнатные квартиры в Пскове значительно не увеличились – эксперт

17:16, 09 августа 2022, ПАИ

Цены на однокомнатные квартиры и студии в Пскове значительно не увеличились, несмотря на тенденцию подорожания малогабаритного жилья на 12 % в России. Об этом сообщил специалист по недвижимости в Пскове и Псковской области Андрей Шубарцов в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

При этом рост продаж не наблюдается, небольшое оживление на рынке недвижимости появилось только к концу июля. Большую активность ожидают к осени, отметил эксперт.

«Всё зависит от геополитики, от морального состояния людей, насколько они уверены в своём будущем», — прокомментировал Андрей Шубарцов отсутствие выраженного спроса на недвижимость.

Также осенью прогнозируют спрос на аренду жилья в связи с возвращением людей из отпуска и переездами студентов. Цены на аренду, по мнению специалиста, не изменятся.