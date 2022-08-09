До 27 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 августа
День без осадков ожидается в Псковской области 10 августа, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ожидается северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем — от +22 до +27.
Атмосферное давление будет высоким.
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