ФОТОФАКТ В Великих Луках обнаружили «гостей из будущего»
Подписчики Telegram-канала «Мы из Великих Лук» удивляются подтверждению существования «машины времени».
А дело в том, что в великолукских продовольственных магазинах к вечеру появляются «гости из будущего» - хлеб, имеющий завтрашнюю дату.
«Как хлебные буханки попали в сегодняшний день? Наверняка без фантастики не обошлось», - скаркастически делятся комментариями в соцсетях жители города.
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