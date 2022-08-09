ФОТОФАКТ В Великих Луках обнаружили «гостей из будущего»

18:17, 09 августа 2022, ПАИ

Подписчики Telegram-канала «Мы из Великих Лук» удивляются подтверждению существования «машины времени».

А дело в том, что в великолукских продовольственных магазинах к вечеру появляются «гости из будущего» - хлеб, имеющий завтрашнюю дату.

«Как хлебные буханки попали в сегодняшний день? Наверняка без фантастики не обошлось», - скаркастически делятся комментариями в соцсетях жители города.