Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Народные приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Прохора – Пармена

Народный праздник Прохоры-Пармены отмечается 10 августа. Как сообщает calend.ru, в этот день нельзя заниматься любыми торговыми начинаниями.

Православные христиане в этот день вспоминают апостолов от семидесяти, выбранных учениками Иисуса Христа.

Предание гласит, что 12 апостолов созвали своих учеников и велели выбрать семь человек, которые бы занимались решением бытовых вопросов, чтобы сами апостолы могли уделять больше внимания распространению слова Божия. Ими были избраны Стефан, Филипп, Никанор, Тимон, Николай, Прохор и Пармен. В честь последних двух получил название народный праздник.

По преданию, Прохор был спутником апостола Петра, а впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Что касается Пармена, он с особенным усердием исполнял поручения апостолов и служил при трапезах, но скончался еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим. 

Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены — не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. Этот день на Руси также был праздником кузнецов.

На Прохоры-Пармены следовало выкапывать луковицы тюльпанов и снимать созревшие груши с деревьев. Картофельная ботва начинала увядать — значит, можно было копать первые клубни и готовить блюда из молодой картошки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 августа 2022

Псковский астроном-любитель запечатлел Млечный Путь в Малах
10 августа 2022

Народные приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Прохора – Пармена
10 августа 2022

О великолукских странностях, сладостях и книголюбах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
09 августа 2022

В Великие Луки привезли свои работы знаменитые декоративно-прикладные мастера из Себежа
09 августа 2022

ФОТОФАКТ Над Псковом запечатлели двойную радугу
09 августа 2022

Владыка Тихон: Получение духовного просвещения есть самое главное на форуме «Истоки»

09 августа 2022

Назначена новый прокурор Локнянского района
09 августа 2022

Туристический форум «Путешествуй» в Москве посетили более 50 тыс человек


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...