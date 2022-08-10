Народные приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Прохора – Пармена

07:01, 10 августа 2022, ПАИ

Народный праздник Прохоры-Пармены отмечается 10 августа. Как сообщает calend.ru, в этот день нельзя заниматься любыми торговыми начинаниями.

Православные христиане в этот день вспоминают апостолов от семидесяти, выбранных учениками Иисуса Христа.

Предание гласит, что 12 апостолов созвали своих учеников и велели выбрать семь человек, которые бы занимались решением бытовых вопросов, чтобы сами апостолы могли уделять больше внимания распространению слова Божия. Ими были избраны Стефан, Филипп, Никанор, Тимон, Николай, Прохор и Пармен. В честь последних двух получил название народный праздник.

По преданию, Прохор был спутником апостола Петра, а впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Что касается Пармена, он с особенным усердием исполнял поручения апостолов и служил при трапезах, но скончался еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим.

Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены — не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. Этот день на Руси также был праздником кузнецов.

На Прохоры-Пармены следовало выкапывать луковицы тюльпанов и снимать созревшие груши с деревьев. Картофельная ботва начинала увядать — значит, можно было копать первые клубни и готовить блюда из молодой картошки.