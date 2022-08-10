Более 6,4 млн человек в мире умерли от коронавируса

10:14, 10 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 10 августа в мире зарегистрировано 584 358 167 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровело 554 989 575 человек, умерло – 6 423 934. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 94 128 907. В этой стране от коронавируса умер 1 059 641 человек, выздоровело – 89 270 153.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 746 886 человек, 18 061 168 пациентов выздоровело, 382 846 – умерло.