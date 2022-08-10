Реализацию программы формирования современной городской среды проконтролировали в Пскове

11:40, 10 августа 2022, ПАИ

Вопрос о заключении и исполнении контрактов на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» рассмотрели члены общественной комиссии по контролю за реализацией этой программы в ходе заседания, которое состоялось в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Всего на 2022 год по указанной программе предусмотрено финансирование и заключены контракты на сумму 49,5 млн рублей.

В настоящее время работы ведутся по всем контрактам, в том числе на 15,5 млн рублей заключили контракт на завершение работ по благоустройству парка имени Гагарина, на 667,8 тыс. рублей – на разработку проектной документации на благоустройство парка реки Милевки.

Также в рамках муниципальной программы в этом году предусмотрено более 30 млн рублей на ремонт дорожных покрытий дворовых территорий.