В России за сутки от коронавируса выздоровело более 14,5 тысячи человек

11:16, 10 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 10 августа 2022 года в России за сутки выздоровели 14 552 человека. Это на 11,2 % больше, чем днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За 24 часа количество госпитализаций в России составило 2 666 и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6 %. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе, сообщают специалисты.

Снижение количества госпитализаций наблюдается в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах Российской Федерации. Выявлен 23 771 новый случай. Умерло за сутки 56 человек.