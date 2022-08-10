В России за сутки от коронавируса выздоровело более 14,5 тысячи человек
По состоянию на 10 августа 2022 года в России за сутки выздоровели 14 552 человека. Это на 11,2 % больше, чем днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За 24 часа количество госпитализаций в России составило 2 666 и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6 %. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе, сообщают специалисты.
Снижение количества госпитализаций наблюдается в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах Российской Федерации. Выявлен 23 771 новый случай. Умерло за сутки 56 человек.
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