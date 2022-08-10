Большинство болеющих коронавирусом псковичей заражены двумя подвидами омикрона

13:45, 10 августа 2022, ПАИ

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По результатам скрининга проб биоматериала, направленных в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доля подвариантов ВА.1 и ВА.2 штамма омикрон составила 75,8%. Об этом Псковскому агентству информации сообщила глава областного управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

Два раза в неделю специалисты ведомства выбирают не менее 10% от положительных тестов с определенным пороговым циклом и направляют их в Санкт-Петербург, в институт имени Пастера на анализ.

Она отметила, что последний раз тесты были отправлены на анализ во вторник, 9 августа.

Напомним, изначально у штамма омикрон выявили две разновидности: исходный вариант BA.1 и вариант BA.2 (стелс-омикрон). По словам медиков, данный штамм распространяется быстрее, чем его предшественник.