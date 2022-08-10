Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Большинство болеющих коронавирусом псковичей заражены двумя подвидами омикрона

По результатам скрининга проб биоматериала, направленных в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доля подвариантов ВА.1 и ВА.2 штамма омикрон составила 75,8%. Об этом Псковскому агентству информации сообщила глава областного управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

Два раза в неделю специалисты ведомства выбирают не менее 10% от положительных тестов с определенным пороговым циклом и направляют их в Санкт-Петербург, в институт имени Пастера на анализ.

Она отметила, что последний раз тесты были отправлены на анализ во вторник, 9 августа.

Напомним, изначально у штамма омикрон выявили две разновидности: исходный вариант BA.1 и вариант BA.2 (стелс-омикрон). По словам медиков, данный штамм распространяется быстрее, чем его предшественник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 августа 2022

40 млн рублей выделили на капремонт школы-интерната в Красногородском районе

10 августа 2022

На Ольгинском мосту в Пскове планируют заменить асфальт
10 августа 2022

Губернатор взял на контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы в Опочецком районе

10 августа 2022

Основные ремонтные работы в Родинской школе завершат к концу августа
10 августа 2022

Михаил Ведерников осмотрел отремонтированный спортзал в опочецкой школе
10 августа 2022

Площадка для волейбола появится в великолукской деревне Переслегино
10 августа 2022

Лауреаты международных конкурсов выступят на фестивале «Музыка на воде»

10 августа 2022

В 2023 году завершится строительство моста через реку Кудку в Опочецком районе


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...