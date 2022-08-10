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Общество

Основные ремонтные работы в Родинской школе завершат к концу августа

Фото: Наталья Федорова

Подрядчик скорректировал график капремонта в Родинской средней школе, по которому основные работы должны завершиться к концу августа, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Псковского района Наталья Федорова.

Она отметила, что практически закончен монтаж оконных блоков на всех этажах. Сейчас строители активно ведут шпаклевочные и штукатурные работы в классах и коридорах. Приступили к установке новых труб и батарейной системы отопления. Идёт расчистка чердачных помещений.

Фото: Наталья Федорова

К выбору цветовых решений для рекреаций и кабинетов будут привлекать учителей. Свои предложения они могут передать директору школы.

Фото: Наталья Федорова

Напомним, что в мае 2022 года в Родинской средней общеобразовательной школе начался капитальный ремонт. Образовательное учреждение размещалось в здании 1972 года постройки и давно требовало ремонта. Капитальный ремонт планируется завершить к новому учебному году, поэтому объект находится под постоянным контролем администрации Псковского района.

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