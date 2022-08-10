Выставку перчаточных кукол открыли для псковичей
Выставка перчаточных кукол работает в Ершовском доме культуры в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
«Юные посетители с большим удовольствием знакомятся с экспонатами, вспоминают, в каких сказках и мультфильмах встречались герои и отлично проводят время», – отметили в администрации.
Выставка будет открыта до 13 августа. Организаторами мероприятия являются творческое объединение «Аллегро» и частный музей винтажной куклы.
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