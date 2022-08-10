Выставку перчаточных кукол открыли для псковичей

17:03, 10 августа 2022, ПАИ

Выставка перчаточных кукол работает в Ершовском доме культуры в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

«Юные посетители с большим удовольствием знакомятся с экспонатами, вспоминают, в каких сказках и мультфильмах встречались герои и отлично проводят время», – отметили в администрации.

Выставка будет открыта до 13 августа. Организаторами мероприятия являются творческое объединение «Аллегро» и частный музей винтажной куклы.