Более 592 млн человек в мире заразились коронавирусом
По состоянию на утро 11 августа в мире зарегистрировано 592 515 615 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровели 564 371 387 человек, умерли - 6 446 385. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 94 348 507. В этой стране от коронавируса умерли 1 060 755 человек, выздоровели – 89 403 777.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 18 770 657 человек, 18 075 720 пациентов вылечились, 382 902 – умерли.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
11 августа 2022
Стало известно, где в Псковской области установят новые камеры фиксации нарушений ПДД
11 августа 2022
О космических охотниках, мёде и вегетарианстве – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»