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Общество

Более 592 млн человек в мире заразились коронавирусом

По состоянию на утро 11 августа в мире зарегистрировано 592 515 615 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровели 564 371 387 человек, умерли - 6 446 385. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 94 348 507. В этой стране от коронавируса умерли 1 060 755 человек, выздоровели – 89 403 777.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 18 770 657 человек, 18 075 720 пациентов вылечились, 382 902 – умерли.

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