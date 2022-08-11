Более 592 млн человек в мире заразились коронавирусом

09:50, 11 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 11 августа в мире зарегистрировано 592 515 615 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровели 564 371 387 человек, умерли - 6 446 385. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 94 348 507. В этой стране от коронавируса умерли 1 060 755 человек, выздоровели – 89 403 777.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 18 770 657 человек, 18 075 720 пациентов вылечились, 382 902 – умерли.