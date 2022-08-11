На 5,3% уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день

12:13, 11 августа 2022, ПАИ

2 525 человек с коронавирусом госпитализировали в России за минувшие сутки. Это на 5,3 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

10 августа в стране выявлено 25 815 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечился 14 221 человек, умерло 52 пациента.

Всего по состоянию на 8 августа в России выявлено 18 796 472 случая заболевания коронавирусом, 18 089 941 человек выздоровел, 382 954 — умерло.