В Псковской области около 68 тысяч школьников сядут за парты в этом году
Школы Псковской области примут более 68 тысяч школьников в новом учебном году, сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Набор в первые классы продолжается, число первоклассников уже превышает 7 тысяч человек. В детских садах набор достиг 3 тысяч, от полутора до трёх лет — около 400 детей, уточнил Андрей Ермаков.
Он также отметил, что в школы и детские сады придут молодые специалисты. Их точное количество на данный момент назвать сложно, но ежегодно в образовательные учреждения приходят 30-50 новых кадров.
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