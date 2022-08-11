В Псковской области около 68 тысяч школьников сядут за парты в этом году

15:02, 11 августа 2022, ПАИ

Школы Псковской области примут более 68 тысяч школьников в новом учебном году, сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Набор в первые классы продолжается, число первоклассников уже превышает 7 тысяч человек. В детских садах набор достиг 3 тысяч, от полутора до трёх лет — около 400 детей, уточнил Андрей Ермаков.

Он также отметил, что в школы и детские сады придут молодые специалисты. Их точное количество на данный момент назвать сложно, но ежегодно в образовательные учреждения приходят 30-50 новых кадров.