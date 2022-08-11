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Общество

Почти 300 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

289 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в России провели более 302,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Отметим, что всего в России выявлено 18 796 472 случая заболевания коронавирусом, 18 089 941 человек выздоровел, 382 954 — умерли.

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