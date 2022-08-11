Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порховичка спасла выкинутого на улицу кота

Фото: приют «Добрый»

В Порхове девушка спасла выкинутого на улицу кота. Как сообщили волонтёры приюта «Добрый», порховичка через весь город пронесла беспомощное животное, чтобы ему оказали необходимую помощь.

По словам зоозащитников, они не отказались помочь выкинутому коту, который оказался нездоров. В настоящее время его забрали на домашнюю передержку для лечения блошиного дерматита. «Всё это, как и само существование приюта, стало возможно только благодаря вашей помощи. Спасибо всем, кто помогает бездомным», – поблагодарили зоозащитники.

«Добрый», спасибо за счастливый конец этой несчастливой истории! И какое счастье, что у нас есть дети с такими огромными сердцами! Милая девочка, жаль, не знаю твоего имени, спасибо тебе за спасённую жизнь», – прокомментировала пост участница группы.

Чтобы оказать помощь приюту, можно связаться с волонтёрами или позвонить Елене Ефимовой по номеру телефона 8-911-121-07-89.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 августа 2022

Музыкальная группа «КомИльФО» выступит в Пскове 13 августа
11 августа 2022

Псковские пожарные провели учения на комплексе сжиженного газа
11 августа 2022

Названы регионы, в которых псковичи чаще всего покупают недвижимость
11 августа 2022

Великолучане отправили на Украину третью партию гуманитарной помощи

11 августа 2022

Богослужение состоялось в красногородском храме Святителя Николая впервые за сто лет

11 августа 2022

Как в Псковской области используют старый асфальт, рассказали в дорожном комитете
11 августа 2022

Порховичка спасла выкинутого на улицу кота
11 августа 2022

Останки пяти советских воинов обнаружили в Гдовском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...