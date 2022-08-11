Порховичка спасла выкинутого на улицу кота

17:14, 11 августа 2022, ПАИ

В Порхове девушка спасла выкинутого на улицу кота. Как сообщили волонтёры приюта «Добрый», порховичка через весь город пронесла беспомощное животное, чтобы ему оказали необходимую помощь.

По словам зоозащитников, они не отказались помочь выкинутому коту, который оказался нездоров. В настоящее время его забрали на домашнюю передержку для лечения блошиного дерматита. «Всё это, как и само существование приюта, стало возможно только благодаря вашей помощи. Спасибо всем, кто помогает бездомным», – поблагодарили зоозащитники.

«Добрый», спасибо за счастливый конец этой несчастливой истории! И какое счастье, что у нас есть дети с такими огромными сердцами! Милая девочка, жаль, не знаю твоего имени, спасибо тебе за спасённую жизнь», – прокомментировала пост участница группы.

Чтобы оказать помощь приюту, можно связаться с волонтёрами или позвонить Елене Ефимовой по номеру телефона 8-911-121-07-89.